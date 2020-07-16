Военные Армении заявили, что подбили азербайджанский танк

Военные Армении заявили, что подбили азербайджанский танк. Об этом сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Армянские подразделения подбили танк противника, подавили огневые точки артиллерийских и минометных батарей, откуда обстреливались наши населенные пункты и позиции», - написала Степанян в Facebook.

В четверг на северном участке армяно-азербайджанской границы возобновилась перестрелка с применением артиллерии.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в минувшее воскресенье. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Жертвы есть с обоих сторон. В Баку прошли стихийные митинги в поддержку азербайджанских военных.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости, Ильхам Мустафа
ТЕГИ:КонфликтАзербайджанАрмения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры