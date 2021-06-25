Эксперт сообщил, изменится ли политика России после саммита в Женеве
Прошедший в Женеве саммит глав США и России дал Москве представление о том, что в Вашингтоне появился заинтересованный в дипломатии президент, сообщает РИА Новости со ссылкой на канадского эксперта, сотрудника Университета Райерсона в Торонто Арни Кисленко.
При этом он исключил «внезапной» перемены в отношениях двух стран. «…Но я подозреваю, что руководство в Москве думает, что сейчас в Вашингтоне появился более образованный и заинтересованный во внешней политике президент, а это будет означать выработку более тонкой политики и осторожность в отношении к чувствительным для США моментам», - сказал Кисленко.
Он отметил, что по итогам саммита не обошлось без «отрицаний и бряцанием доспехов». Пример тому – «заявление Байдена о больших возможностях США в киберсфере» или отрицание российским лидером «поддержки кибер-преступников».
Женевский саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показал, что переговоры с Россией на тему прав человека бессмысленны и диалог надо вести на языке прагматизма, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Этому, по его мнению, Европе стоит поучиться у США.
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