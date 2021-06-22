В МИД России рассказали о возобновлении переговоров по стратегической стабильности с США

Россия и США начнут консультации по вопросу стратегической стабильности. Об этом заявил во замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе выступления на международной видеоконференции Фонда Карнеги по ядерной политике.

Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности

Замглавы МИД напомнил о совместном заявлении по стратегической стабильности, принятом президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом 16 июня на саммите в Женеве.

«В самом ближайшем будущем две наши страны начнут новый раунд комплексного взвешенного и энергичного двустороннего стратегического диалога», — цитирует Рябкова ТАСС.


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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьМИД РФСШАРоссия
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