В МИД России рассказали о возобновлении переговоров по стратегической стабильности с США

Замглавы МИД напомнил о совместном заявлении по стратегической стабильности, принятом президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом 16 июня на саммите в Женеве.

«В самом ближайшем будущем две наши страны начнут новый раунд комплексного взвешенного и энергичного двустороннего стратегического диалога», — цитирует Рябкова ТАСС.



