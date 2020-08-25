Эксперт рассказал о веществах, которые немецкие врачи обнаружили у Навального

Врачи клиники «Шарите» в Берлине в понедельник заявили об интоксикации российского оппозиционера Алексея Навального. По данным немецких медиков, результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Завотделением острых отравлений омской БСМП-1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев сообщил, что при обследовании Навального у него в крови не были выявлены ингибиторы холинэстеразы.

Врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии, член общественной палаты РФ Руслан Исаев в беседе с НСН рассказал, о какой группе веществ спорят немецкие и российские врачи.

«Холинэстераза - это фермент, который угнетает синтез медиаторов в нервной системе (передатчиков нервного импульса - прим. НСН). Доза этого медиатора должна быть постоянной интенсивности: если мало - то плохо, если много - тоже плохо. Холинэстераза ограничивает избыточную проводимость в нервных волокнах. Если мы ее не угнетаем, то мы можем получить остановку сердца, спутанность сознания, галлюцинации. Если мы применяем препараты, то мы тем самым провоцируем эти самые эффекты», - отметил Исаев.