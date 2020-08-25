Эксперт рассказал о веществах, которые немецкие врачи обнаружили у Навального
Врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии, член общественной палаты РФ Руслан Исаев в эфире НСН прокомментировал диагноз, который поставили немецкие врачи Алексею Навальному.
Врачи клиники «Шарите» в Берлине в понедельник заявили об интоксикации российского оппозиционера Алексея Навального. По данным немецких медиков, результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Завотделением острых отравлений омской БСМП-1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев сообщил, что при обследовании Навального у него в крови не были выявлены ингибиторы холинэстеразы.
Врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии, член общественной палаты РФ Руслан Исаев в беседе с НСН рассказал, о какой группе веществ спорят немецкие и российские врачи.
«Холинэстераза - это фермент, который угнетает синтез медиаторов в нервной системе (передатчиков нервного импульса - прим. НСН). Доза этого медиатора должна быть постоянной интенсивности: если мало - то плохо, если много - тоже плохо. Холинэстераза ограничивает избыточную проводимость в нервных волокнах. Если мы ее не угнетаем, то мы можем получить остановку сердца, спутанность сознания, галлюцинации. Если мы применяем препараты, то мы тем самым провоцируем эти самые эффекты», - отметил Исаев.
Она рассказал, что ингибиторы делятся на обратимые и необратимые. «Среди необратимых ингибиторов можно назвать инсектициды, нервно-паралитический яд зарин. Препараты этой группы и будут вызывать подобные эффекты», - сообщил нарколог.
По его словам, эта группа препаратов обширна. «Они отличаются по растворимости, по дозе действия. Дозировка может быть минимальной. Само вещество ведь не названо, названа только группа. Там могут быть производные, в рамках этой группы вещества своими характеристиками могут сильно отличаться», - рассказал Исаев.
В немецкой клинике ранее сообщали, что лечат Навального препаратом атропин. «Атропин применяют в случае лекарственной передозировки этими препаратами», - подтвердил эксперт.
Ранее Исаев в беседе с НСН отверг версию об отравлении Алексея Навального психотропными веществами.
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