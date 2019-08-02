Эксперт предупредил об опасности пересечения оппозиции и фанатов 3 августа

«Особое беспокойство вызывает то, что это мероприятие может произойти завтра. Завтра и без того будет событие, где достаточно велика вероятность столкновений, поскольку футбольный матч – дерби традиционных соперников "Спартака" и "Динамо". Велика вероятность столкновения болельщиков двух клубов, если мероприятие несанкционированное будет проходить в районе "Спартака", то, возможно, вовлечение в эти беспорядки как сторонников несанкционированных митингов, так и болельщиков. Кроме того, радикальная часть оппозиции жаждет каких-либо трагических последствий», - сказал он.

Ранее интервью НСН глава Национального антикоррупционного комитета, экс-сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов заявил, что оппозиция будет добиваться кровопролития для последующего раскачивания ситуации в стране.

