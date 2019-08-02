Эксперт предупредил об опасности пересечения оппозиции и фанатов 3 августа
Зампред научного совета ВЦИОМ в эфире НСН рассказал, почему оппозиция стремится провести митинг именно 3 августа.
В субботу, 3 августа, в Москве ожидается очередной несанкционированный властями митинг оппозиции. Одному из лидеров протеста, Любови Соболь, прокуратура заранее вынесла предостережение о недопустимости незаконных действий.
Заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин в эфире НСН предположил, что радикальная часть оппозиции будет намеренно добиваться жестких действий со стороны силовиков.
«Особое беспокойство вызывает то, что это мероприятие может произойти завтра. Завтра и без того будет событие, где достаточно велика вероятность столкновений, поскольку футбольный матч – дерби традиционных соперников "Спартака" и "Динамо". Велика вероятность столкновения болельщиков двух клубов, если мероприятие несанкционированное будет проходить в районе "Спартака", то, возможно, вовлечение в эти беспорядки как сторонников несанкционированных митингов, так и болельщиков. Кроме того, радикальная часть оппозиции жаждет каких-либо трагических последствий», - сказал он.
Ранее интервью НСН глава Национального антикоррупционного комитета, экс-сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов заявил, что оппозиция будет добиваться кровопролития для последующего раскачивания ситуации в стране.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Июль 2019 года признан самым холодным в Москве за сто лет
- Оппозицию обвинили в попытке добиться кровопролития в субботу
- Кортнев согласился на «Шашлык Live», а потом задумался
- Получивших российские паспорта жителей Украины вызвали на допросы
- Кокорин и Мамаев попросили об УДО