Политолог: Часть оппозиционных лидеров думает, что на обострение лучше не идти

«По тому, как сейчас готовят всех к завтрашнему дню, сообщения о том, что офицеры полиции будут с огнестрельным оружием, о чем пишет профессор Валерий Соловей, рассуждения на тему "большинство за жесткое насилие в отношении протестующих" - все это создает негативный фон. Понятно, что главная задача – напугать людей, чтобы как можно меньше людей пришло на завтрашние протестные мероприятия. Но, если говорить, об интересах и логике действий силовых структур - это продемонстрировать способность действовать жестко. У них есть зрители наверху и один главный зритель, надо показать, что они без колебаний готовы применять силу в отношении протестующих. Сейчас, честно скажу, допускаю достаточно жесткие действия в отношении протестующих, особенно если найдутся провокаторы, особенно если найдутся те, кто создаст поводы для использования силы. Все эти картинки ужасные с предыдущего митинга по зарубежным СМИ уже разошлись – хуже уже не будет», - сказал он.

Собеседник НСН также предположил, что на акцию 3 августа выйдет не так много людей. По словам Калачева, речь идет о так называемых сомневающихся. Участники предыдущих митингов, вероятнее всего, выйдут на улицы.

«Если речь идет о стратегии, если речь идет о том, чтобы бороться за умы и сердца людей, если речь идет о моральном лидерстве и превосходстве над властью, то, конечно, сейчас часть лидеров оппозиции думает, что на обострение лучше не идти. Но дело в том, что уже работают горизонтальные связи, и лидеры оппозиции здесь зачастую не являются ни организаторами, ни трансляторами предложений по действиям», - отметил политолог.

Отметим, что на этом фоне власти Москвы согласовали две акции 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждая.

