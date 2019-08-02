Политолог: Часть оппозиционных лидеров думает, что на обострение лучше не идти
Константин Калачев предсказал в эфире НСН, что несогласованный митинг оппозиции 3 августа будет жестко подавлен силовиками, которые тем самым продемонстрируют лояльность властям.
В субботу, 3 августа, в Москве ожидается очередной несанкционированный властями митинг оппозиции. Одному из лидеров протеста, Любови Соболь, прокуратура заранее вынесла предостережение о недопустимости незаконных действий.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН предположил, что завтрашняя акция оппозиции, скорее всего, будет подавлена демонстративно.
«По тому, как сейчас готовят всех к завтрашнему дню, сообщения о том, что офицеры полиции будут с огнестрельным оружием, о чем пишет профессор Валерий Соловей, рассуждения на тему "большинство за жесткое насилие в отношении протестующих" - все это создает негативный фон. Понятно, что главная задача – напугать людей, чтобы как можно меньше людей пришло на завтрашние протестные мероприятия. Но, если говорить, об интересах и логике действий силовых структур - это продемонстрировать способность действовать жестко. У них есть зрители наверху и один главный зритель, надо показать, что они без колебаний готовы применять силу в отношении протестующих. Сейчас, честно скажу, допускаю достаточно жесткие действия в отношении протестующих, особенно если найдутся провокаторы, особенно если найдутся те, кто создаст поводы для использования силы. Все эти картинки ужасные с предыдущего митинга по зарубежным СМИ уже разошлись – хуже уже не будет», - сказал он.
Собеседник НСН также предположил, что на акцию 3 августа выйдет не так много людей. По словам Калачева, речь идет о так называемых сомневающихся. Участники предыдущих митингов, вероятнее всего, выйдут на улицы.
«Если речь идет о стратегии, если речь идет о том, чтобы бороться за умы и сердца людей, если речь идет о моральном лидерстве и превосходстве над властью, то, конечно, сейчас часть лидеров оппозиции думает, что на обострение лучше не идти. Но дело в том, что уже работают горизонтальные связи, и лидеры оппозиции здесь зачастую не являются ни организаторами, ни трансляторами предложений по действиям», - отметил политолог.
Отметим, что на этом фоне власти Москвы согласовали две акции 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждая.
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