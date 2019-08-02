Оппозицию обвинили в попытке добиться кровопролития в субботу

В Москве завтра, 3 августа, ожидается очередной несанкционированный властями митинг оппозиции. Власти заранее предупредили некоторых оппозиционных лидеров о недопустимости нарушения закона. В частности, предостережение прокуратура вынесла в отношении Любови Соболь.

В интервью НСН глава Национального антикоррупционного комитета, экс-сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов заявил, что акция оппозиция натолкнется на жесткое противодействие со стороны полиции.

«Будет самое жесткое противодействие всему этому. Для меня самое страшное, что прольется кровь. Я думаю, что могут быть провокаторы, которые будут добиваться именно этого. Задача определенной части оппозиции – достичь конфликта с применением силы и с кровью. Чтобы прийти к власти не путем выборов, потому что они не наберут голосов. Это практика западная: армянский вариант, европейский вариант, раскачать ситуацию и потом, не взирая на желание большинства, прийти к власти», - заявил он.

Ранее в интервью НСН руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев так же предположил, что акция оппозиции будет демонстративно подавлена силовыми органами.

