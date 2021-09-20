Социологи: «Единая Россия» была лидером электоральных предпочтений с июля

По результатам исследования Института социального маркетинга (ИНСОМАР) партия «Единая Россия» с июля была лидером среди избирателей, рассказала журналистам директор исследовательских проектов ИНСОМАР Наталья Евсеева.

По ее словам, электоральные предпочтения россиян были очевидны уже начиная с июля.

«Было видно, что лидером является «Единая Россия», - сказала Евсеева.

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Она отметила, что ближе к сентябрю, к Единому дню голосования отрыв единороссов становился все более заметным.

Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Более 2 млн человек были включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Явка на онлайн-голосование в столице составила 96,5%.

После обработки 98% протоколов «Единая Россия» набирает 49,80% голосов, КПРФ – 19,05%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия - За правду» - 7,41%, «Новые люди» - 5,36%. Остальные партии пятипроцентный барьер не преодолели.

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Фото: facebook.com/opmoscow
ТЕГИ:ГосдумаВыборы
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