Эксперт объяснил, зачем США нужен дефолт
Доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин заявил, что если США объявят дефолт, то это ударит по многим странам, сообщает «Вечерня Москва».
По его словам, в первую очередь пострадают крупные держатели американских трежерис, которыми являются Япония, Китай и Великобритания, а вот Россию дефолт не затронет, так как благодаря санкциям Вашингтон уже не платит Москве проценты по своим облигациям.
Однако эксперт не исключил, что косвенно это может отразиться на российской экономике, если под давлением Белого дома некоторые государства откажутся от сотрудничества с Россией.
«По мнению многих... истерия вокруг дефолта связана... с политическим решением. Его можно истолковать как экономическое оружие: когда США хотят наказать какую-либо страну, они не предоставляют определённую сумму денег, которую ей должны», — указал Скалкин.
Он добавил, что сразу после объявления дефолта никакой катастрофы не случится, так как у США будет льготный период для уплаты процентов, не исключены переговоры и судебные разбирательства, которые могут длиться годами.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не допустят дефолта, а американский президент Джо Байден заранее обвинил в возможном дефолте республиканцев в конгрессе, сообщает RT.
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