«Взлет перед обвалом»: Экономист поспорил с Дерипаской о судьбе доллара после дефолта

«Дефолт возможен, об этом уже говорят представители финансового истеблишмента. Если это произойдет, кредитный рейтинг может быть снижен, все рейтинговые агентства обязаны будут выставить американским бумагам рейтинг "частичный дефолт". При этом 50% мировых резервов - это ценные бумаги казначейства США, которые рухнут. Когда идет огромная отрицательная переоценка капитала, возникает резкий спрос на наличные, соответственно, доллар очень сильно подорожает, как это ни парадоксально. Именно по этой причине доллар дорожал в марте, когда начался банковский кризис. Тогда произошла отрицательная переоценка портфелей банков», - сказал Голубовский.

При этом он уточнил, что рост доллара станет первой реакцией, но будет и вторая – его обрушение.

«Первой реакцией в США на дефолт, скорее всего, станет резкий рост цены золота, как альтернативного доллару защитного актива. Вместе с этим будет резкий рост доллара, он может подскочить на 10-15%, до максимума прошлого года. В состоянии дефолта финансовая система долго не продержится, они очень быстро договорятся, после чего начнется обвал американской валюты. Это будет начало долгих, сильных трендов на снижение курса американской валюты и рост золота. Скорее всего, будет и рост китайского юаня, как наиболее значимой международной альтернативы американской валюте. Евро также может начать дорожать процентов на 10-15 в район 1,2-1,25 по отношению к доллару», - прогнозирует эксперт.

Голубовский также объяснил, что будет, если «дефолтнет» Россию.