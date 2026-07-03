ЕС в июне нарастил импорт СПГ из России на 10%

Так, в марте поставки из РФ достигли рекорда за всю историю наблюдений с 2019 года - 2,459 млрд кубических метров. По итогам июня поставки российского топлива выросли на 9,9%, до 2,169 млрд кубометров.

За период с января по июнь импорт СПГ из России в ЕС составил 13,412 млрд кубометров. Поставки увеличились на 17,4% в годовом выражении.

Ранее в Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на импорт трубопроводного газа из России, речь идет о краткосрочных контрактах. Полного отказа от импорта российского топлива ожидают к концу 2027 года.

