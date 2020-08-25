Эксперт Минздрава РФ: образцы анализов Навального могут предоставить Германии

Главный терапевт Минздрава России по Сибирскому федеральному округу в эфире НСН рассказала, что в России отравляющих веществ у Навального не обнаружили, а образцы анализов могут предоставить всем заинтересованным сторонам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что пока нет повода для расследования ситуации с Навальным, так как не установлено, было ли это отравлением или чем-то другим, пишет "Газета.ру".

Все образцы анализов Навального хранятся в надлежащих условиях и могут быть представлены для повторного анализа, заявила в эфире НСН главный терапевт Минздрава России по Сибирскому федеральному округу, ректор Омского государственного медицинского университета Минздрава России Мария Ливзан.

Она подчеркнула, что токсических веществ в биоматериале Навального не обнаружено. «Все необходимые обследования были проведены, в том числе токсикологические обследования. Согласно им, в биоматериале никаких токсичных веществ не было», - сказала она.

Эксперт рассказал о веществах, которые немецкие врачи обнаружили у Навального

Что касается атропина, то этот препарат был введен ему в том числе и как средство премедикации. «Насчет того, что именно атропин стабилизировал его состояние, то здесь есть возможность обсудить профессионально с коллегами», - добавила эксперт.

Ингибиторы холинестеразы содержатся в том числе и в ряде лекарственных препаратов, таким образом никто из коллег, в том числе зарубежных, не подтвердил, что концентрация была токсичной, а их следы могли быть следствием приема лекарственных препаратов. Принимал он их или нет – сказать об этом достоверно пока не получается, отметила Ливзан.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, почему как немецкий, так и российский диагноз оппозиционеру Алексею Навальному вызывают сомнения.

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ФОТО: РИА Новости/ Алексей Куденко
ТЕГИ:ОтравлениеАлексей НавальныйРоссия
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