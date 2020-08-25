Эксперт Минздрава РФ: образцы анализов Навального могут предоставить Германии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что пока нет повода для расследования ситуации с Навальным, так как не установлено, было ли это отравлением или чем-то другим, пишет "Газета.ру".

Все образцы анализов Навального хранятся в надлежащих условиях и могут быть представлены для повторного анализа, заявила в эфире НСН главный терапевт Минздрава России по Сибирскому федеральному округу, ректор Омского государственного медицинского университета Минздрава России Мария Ливзан.

Она подчеркнула, что токсических веществ в биоматериале Навального не обнаружено. «Все необходимые обследования были проведены, в том числе токсикологические обследования. Согласно им, в биоматериале никаких токсичных веществ не было», - сказала она.