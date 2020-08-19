Эксперт назвал «охотой на ведьм» высылку дипломата РФ из Норвегии

Сурма пояснил, что на фоне предстоящих выборов в США и кризисного сценария, который развивается в Белоруссии, проблем в мире с пандемией и обострением ситуации в Мали вместо того, чтобы обсуждать решение этих проблем, происходит нагнетание недружественной атмосферы в отношении России.

«Проблем в мире много, а тут начинают искать ведьм и формировать негативное отношение к России в общественном сознании», - сказал Сурма.

Ранее Сурма в эфире НСН объяснил молчание официальной Москвы по событиям в Белоруссии.



