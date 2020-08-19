Эксперт назвал «охотой на ведьм» высылку дипломата РФ из Норвегии

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН назвал «обострением охоты на ведьм» высылку российского дипломата из Норвегии.

Российский дипломат будет выслан из Норвегии после задержания норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству, сообщила в среду телекомпания Эн-эр-ко со ссылкой на МИД Норвегии.

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Сурма пояснил, что на фоне предстоящих выборов в США и кризисного сценария, который развивается в Белоруссии, проблем в мире с пандемией и обострением ситуации в Мали вместо того, чтобы обсуждать решение этих проблем, происходит нагнетание недружественной атмосферы в отношении России.

«Проблем в мире много, а тут начинают искать ведьм и формировать негативное отношение к России в общественном сознании», - сказал Сурма.

Ранее Сурма в эфире НСН объяснил молчание официальной Москвы по событиям в Белоруссии.


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ФОТО: НСН
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