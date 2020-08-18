Мятежники доставили президента Мали на военную базу
Арестованные мятежниками президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и глава правительства Бубу Сиссе доставлены на армейскую базу Кати около 16:30 по местному времени (19:30 мск), пишет газета Le Journal du Mali.
Ранее солдаты ворвались в резиденции главы государства Себеникоро в столице страны, городе Бамако. Один из мятежников сообщил, что глава государства и премьер находятся в их руках.
Вечером в столице страны начались погромы государственных учреждений и офисов, передает ТАСС. Люди занимаются мародерством.
Ранее СМИ сообщали, что в Мали арестован сын президента Карим Кейта.
Антиправительственная оппозиция в стране начала активные действия, призывы и протестные акции с утра 18 августа. Мятежник требуют отставки действующего президента страны Ибрагима Бубакара Кейта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru