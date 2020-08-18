Мятежники доставили президента Мали на военную базу

Арестованные мятежниками президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и глава правительства Бубу Сиссе доставлены на армейскую базу Кати около 16:30 по местному времени (19:30 мск), пишет газета Le Journal du Mali.

Ранее солдаты ворвались в резиденции главы государства Себеникоро в столице страны, городе Бамако. Один из мятежников сообщил, что глава государства и премьер находятся в их руках.

Вечером в столице страны начались погромы государственных учреждений и офисов, передает ТАСС. Люди занимаются мародерством.

Военные в Мали подняли вооружённый мятеж

Ранее СМИ сообщали, что в Мали арестован сын президента Карим Кейта.

Антиправительственная оппозиция в стране начала активные действия, призывы и протестные акции с утра 18 августа. Мятежник требуют отставки действующего президента страны Ибрагима Бубакара Кейта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрезидентМали
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