Макрон в ПАСЕ рассказал, почему рад возвращению России
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил о том, что приветствует возвращение России в Совет Европы.
Президент Франции подчеркнул, что народ России имеет близкое отношение к западному гуманизму, а российская история, культура и география в своей основе являются европейскими, сообщает RT.
Сессия ПАСЕ началась 30 сентября и продлится до 4 октября. В ее повестку, в том числе, включено обсуждение протестных акций в Москве летом этого года.
Российская делегация была полностью восстановлена в своих правах 26 июня. Делегация Украины в знак протеста отказалась участвовать в сессии.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей