Макрон в ПАСЕ рассказал, почему рад возвращению России

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил о том, что приветствует возвращение России в Совет Европы.

Президент Франции подчеркнул, что народ России имеет близкое отношение к западному гуманизму, а российская история, культура и география в своей основе являются европейскими, сообщает RT.