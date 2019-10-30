Лукашенко собрался рубить окно в Европу
Президент Белоруссии прокомментировал свой предстоящий график визитов. Александр Лукашенко завил, что, посещая Австрию и Латвию, он «прорубит окно в Европу». Вспоминая о санкциях, введенных Западом против Минска, Лукашенко отметил, что Белоруссия вынуждена на новом уровне, в новые времена «прорубать эти окна и выстраивать дороги».
Как заметил белорусский лидер, со времён Петра I дело главы государства заниматься таким «прорубанием окон» в требуемых направлениях, передает RT. Далее, по словам президента, вслед за ним туда уже должны направиться продавцы отечественной продукции и покупатели импортной.
Александр Лукашкно посетит Австрию с визитом 12 ноября. Это будет первая поездка белорусского лидера в страну Евросоюза за долгое время.
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