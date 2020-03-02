Турция впервые применила в бою «рой дронов»
Турецкие военные впервые применили в Сирии «рой дронов» против правительственных сил страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
По его словам, они показали технологические возможности Турции в бою. Он отметил, что Анкара развернула беспрецедентное число беспилотников в ответ на авиаудар, в результате которого погибли 33 турецких военных. Чиновник добавил, что такая военная тактика впервые в истории позволила взять под контроль столь большую территорию.
Сообщалось, что турецкие беспилотники поразили несколько объектов не только в провинциях Идлиб и Алеппо, но и в Хаме.
Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил, что российские и иранские подразделения не являются целями для турецкой армии в Сирии. По словам Эрдогана, турецкая армия «напрямую не целится» в Сирии ни в Россию, ни в Иран. Целями Анкары, как он отметил, являются «элементы режима» - так в Турции называют официальный Дамаск.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН объяснил отказ от гарантий безопасности для турецких самолетов в Сирии.
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