Турция впервые применила в бою «рой дронов»

Турецкие военные впервые применили в Сирии «рой дронов» против правительственных сил страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

По его словам, они показали технологические возможности Турции в бою. Он отметил, что Анкара развернула беспрецедентное число беспилотников в ответ на авиаудар, в результате которого погибли 33 турецких военных. Чиновник добавил, что такая военная тактика впервые в истории позволила взять под контроль столь большую территорию.

Сообщалось, что турецкие беспилотники поразили несколько объектов не только в провинциях Идлиб и Алеппо, но и в Хаме.

Подтвержден визит Эрдогана в Москву 5 марта

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил, что российские и иранские подразделения не являются целями для турецкой армии в Сирии. По словам Эрдогана, турецкая армия «напрямую не целится» в Сирии ни в Россию, ни в Иран. Целями Анкары, как он отметил, являются «элементы режима» - так в Турции называют официальный Дамаск.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН объяснил отказ от гарантий безопасности для турецких самолетов в Сирии.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ТЕГИ:ТурцияБеспилотникиСирия