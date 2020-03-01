Журналистов Sputnik Турция освободили

По словам главреда Бозтепе, полицейские вели себя обходительна, силу по отношению к нему не применяли.

Ранее 1 марта МИА «Россия сегодня» обратилось к ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и Международной федерации журналистов с требованием освободить задержанных в Анкаре журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik. По словам главного редактора агентства Маргариты Симоньян, в квартиры трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре ворвались неизвестные, которые угрожали и обвиняли в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.



