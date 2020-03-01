Журналистов Sputnik Турция освободили
Трое сотрудников российского агентства Sputnik Турция освобождены после дачи показаний, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно о том, что главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе задержан полицией в Стамбуле, сообщала Газета.ru. Отмечается, что с сотрудниками турецкой полиции беседовали руководитель представительства агентства в Стамбуле Максим Дурнев, юристы СМИ, а также представители генерального консульства России в Стамбуле.
По словам главреда Бозтепе, полицейские вели себя обходительна, силу по отношению к нему не применяли.
Ранее 1 марта МИА «Россия сегодня» обратилось к ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и Международной федерации журналистов с требованием освободить задержанных в Анкаре журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik. По словам главного редактора агентства Маргариты Симоньян, в квартиры трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре ворвались неизвестные, которые угрожали и обвиняли в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.
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