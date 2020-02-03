В Кремле снова позвали Эрдогана в Крым

«Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», - цитирует Пескова РИА Новости. В Кремле напомнили, что приглашение Эрдогану посетить Крым все еще актуально, поэтому он может посетить полуостров и лично убедиться в том, что крымских татар никто не притесняет.

Также Песков заявил, что сам Путин неоднократно рассказывал Эрдогану об истинном положении дел в Крыму.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России и продолжит следить за положением проживающих на полуострове крымских татар. Соответствующее заявление он сделал перед началом своего визита на Украину, отмечает «Свободная пресса».

