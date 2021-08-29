Эксперт Анна Удалова: Предложения Владимира Путина повысят доверие к власти

Разумными и повышающими доверие к власти назвала предложение президента Российской Федерации Владимира Путина о защите социальных выплат россиян от кредиторов эксперт по связям с общественностью Анна Удалова. По ее мнению, также важно, как оно будет реализовано.

Речь идет о запрете взимать долги из средств социальных выплат граждан в счет погашения кредитов, а также - о необходимости возврата ранее взысканных долгов.

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Люди, которые получают социальные выплаты, находятся в очень уязвимом материальном положении, подчеркнула Удалова.

«Если забрать у них последнее – пособие, им просто не на что существовать. Банки уже маркируют деньги на счетах граждан с тем, чтобы приставы не имели возможности списать средства, являющиеся социальной выплатой. Теперь дело за проработкой и реализацией предложенных Владимиром Путиным инициатив и, если она будет достойной, это значительно повысит доверие граждан к власти, - заявила она.

Удалова напомнила, что меры, предпринятые в стране еще в 2020 году, подготовили банковскую систему к шагу, предложенному президентом. Имеются ввиду изменения, внесенные в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 21.02.2019. Благодаря им введен запрет на взыскание средств с ряда пособий, среди которых компенсационные выплаты гражданам в связи с чрезвычайными ситуациям и уходом за нетрудоспособными людьми, алименты, пенсии по случаю потери кормильца, средства материнского капитала и т.п. При этом закон охватил далеко не все виды денежной поддержки и в зоне риска по-прежнему оставались пенсионеры, вынужденные отдавать за долги 50% и без того небольших пенсий.

По мнению Удаловой, в части возврата уже изъятых банками средств будут ограничения из-за того, что некоторые люди не в состоянии платить долги длительное время и деньги взимались с их карт годами.

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ФОТО: РИА Новости
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