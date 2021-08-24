Выплаты и индексация. Путин озвучил свои предложения для программы «Единой России»
Президент России Владимир Путин на съезде «Единой России» заявил, что считает необходимым внести свои предложения в программу партии, сообщает ТАСС.
Так, глава государства предложил в 2022 и 2023 году два следующие года индексировать довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше инфляции и попросил депутатов Госдумы заложить это в бюджет.
Также он предложил распространить единовременную выплату по 15 тысяч рублей на всех военнослужащих, «вне зависимости от количества звёзд на погонах», и на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.
Ранее объявленную единовременную выплату в 10 тысяч рублей, по словам Путина, получат все пенсионеры, в том числе работающие. При этом все социальные выплаты защитят от списания за долги и по исполнительным производствам
Кроме того российский лидер объявил о запуске по всей России новой программы по расселению аварийного жилья, которое будет признано таковым на 1 января 2021 года. Также Путин поддержал идею на год продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса, причём во всех отраслях.
Ранее пресс-серетарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «действительно поддерживает» и «долго остается лидером» партии «Единая Россия».
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