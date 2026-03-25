СМИ: По искам Генпрокуратуры арестованы многомиллионные активы двух судей

Речь идет о председателе Совета судей Московской области Владимире Татарове и заместителе председателя Воронежского облсуда Евгении Кучинском. Судей подозревают в сокрытии богатств, многократно превышающих официальные заработки. Следствие вскрыло сеть скрытых активов Татарова. Работая в Химкинском суде, он приобрел элитный коттедж и коммерческое здание стоимостью в десятки миллионов рублей. В одном из помещений был организован нелегальный пансионат для престарелых, приносивший судье теневой доход. Всего с 2011 года Татаров оформил на тестя и тещу 11 объектов недвижимости. Фиктивные сделки купли-продажи помогали ему обходить требования о декларировании.

У Кучинского нашли квартиру, купленную по заниженной цене у застройщика, чье дело он рассматривал. После выгодной сделки судебный процесс завершился мировым соглашением. Также судья скрывал особняк и элитный Lexus RX 300, записанный на тещу, у которой даже нет водительских прав.

Факты коррупции были выявлены самим судейским сообществом, а инициатором разбирательства стал лично глава Верховного суда. Если вина будет доказана, судей ждет отставка и полная конфискация имущества. Пока им закрыли выезд за рубеж.

Ранее у председателя Совета судей РФ Момотова нашли активы на 9 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

