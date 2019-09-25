Дипломат назвал глупостью запрет грин-карт в ответ на демарш США
Бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии назвал НСН другие пути ответа американцам на невыдачу виз делегации РФ.
Запретом в России лотерей грин-карт предлагает ответить США на невыдачу виз российским делегатам зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа. Об этом сообщают «Известия».
«Наш ответ будет очень серьёзным. Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы “оплота демократии”. Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание. Например, Россия может ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту, или затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов для лотереи», — заявил парламентарий.
Не отвечать на глупость глупостью призвал в эфире НСН заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов. По его мнению, вполне вероятно, что именно такой реакции и добиваются в Вашингтоне.
«Что надо, глупостью на глупость отвечать? Зачем создавать людям неудобства, если принимаются непрофессиональные решения. Нас как раз могут вынуждать на принятие мер по их же логике. Но зачем нам вступать на такой путь, который они нам подсказывают? Они специально, может быть, провоцируют нас», — предположил дипломат.
Разумнее, по его мнению, было бы заявить коллективно о неприятии решения США отказать в визах российским делегатам. Кроме того, по его словам, есть и другие способы донесения информации.
«Мне кажется, такие механические меры зеркального ответа недостаточно продуманы. Идти по этому пути было бы не совсем верно, потому что, смотрите — у них находится штаб-квартира ООН, у нас такой квартиры нет. Уже зеркальность здесь трудно увидеть. Поэтому надо идти по другому пути. Во-первых, более жёстко с ними разговаривать. И это иногда помогает. Отменять какие-то встречи, чтобы об этом было известно. Это одно направление. И другое, более важное, системное, но о нём почему-то меньше говорят. Генассамблея — это приезд делегаций многих стран. И все заинтересованы, чтобы каждый участник дискуссии был должным образом представлен. И здесь ключевое значение имело бы выражение коллективного мнения о неприемлемости таких мер. Сегодня одну делегацию они не пустили, в следующий раз другую не пустят. Надо требовать провести там такую работу, чтобы в коллективном формате был выражен протест, несогласие с этой акцией американцев. Это более эффективно, а изобретать какие-то меры грин-картами, по-моему, занятие не очень профессиональное», — подытожил Бакланов.
Напомним, накануне Соединённые Штаты Америки не выдали визы российской делегации на конференцию по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Этот неприятный сюрприз вызвал массу реакций на российской политической арене. Так, первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров предложил обсудить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из США в другую страну. Подробнее об этом и других комментариях по теме читайте в материале НСН.
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