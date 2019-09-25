Дипломат назвал глупостью запрет грин-карт в ответ на демарш США

Запретом в России лотерей грин-карт предлагает ответить США на невыдачу виз российским делегатам зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа. Об этом сообщают «Известия».

«Наш ответ будет очень серьёзным. Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы “оплота демократии”. Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание. Например, Россия может ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту, или затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов для лотереи», — заявил парламентарий.

Не отвечать на глупость глупостью призвал в эфире НСН заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов. По его мнению, вполне вероятно, что именно такой реакции и добиваются в Вашингтоне.

«Что надо, глупостью на глупость отвечать? Зачем создавать людям неудобства, если принимаются непрофессиональные решения. Нас как раз могут вынуждать на принятие мер по их же логике. Но зачем нам вступать на такой путь, который они нам подсказывают? Они специально, может быть, провоцируют нас», — предположил дипломат.

Разумнее, по его мнению, было бы заявить коллективно о неприятии решения США отказать в визах российским делегатам. Кроме того, по его словам, есть и другие способы донесения информации.