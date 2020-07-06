Экс-супруг Поклонской пойдет в губернаторы Севастополя от партии Путина

Юрист, бывший муж Натальи Поклонской и экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев сообщил о намерении баллотироваться в губернаторы Севастополя от партии «Народ против коррупции». Об этом пишет Ura.ru.

По словам Соловьёва, он хорошо знаком с проблемами этого города. Решающим фактором для участия в выборах стала предвыборная ситуация в Севастополе, и он решил составить здоровую конкуренцию кандидатам от других партий, отметил юрист.

Сейчас губернатором Севастополя является Михаил Развозжаев, который год назад сменил на этом посту Дмитрия Овсянникова.

Отметим, что на днях лидером партии «Народ против коррупции» был избран двоюродный племянник президента России, бывший оперативник ФСБ Роман Путин.

