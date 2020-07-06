Новости за ночь: Племянник Путина возглавил партию «Народ против коррупции»
Бывший оперативник ФСБ, предприниматель и двоюродный племянник президента РФ Роман Путин, избран председателем партии «Народ против коррупции». Он вступил в неё 21 июня, вчера на руководящую роль его определили тайным голосованием на съезде партии, сообщает РИА Новости.
Сам Роман Путин назвал первоочередной задачей партии участие в региональных выборах в сентябре и подготовку к выборам в Госдуму, пишет Ura.ru. В партии считают, что опыт Путина будет полезен в плане развития социальных проектов и борьбы с коррупцией.
В марте 2020 года издание «Коммерсантъ» сообщило о планах Романа Путина создать партию на базе движения «Люди дела», которая участвовала бы в выборах в Госдуму и отстаивала бы интересы предпринимателей. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН усомнился в перспективах такого проекта.
«Может, фамилия племянника Путина и открывает ему какие-то двери, но для широкой массы избирателей есть только один Путин. И у него есть своя партия «Единая Россия». Пока что племянник Путина запомнился только тем, что два года назад призывал не пускать за границу выпускников высших учебных заведений», - отметил он.
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