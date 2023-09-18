Экс-судья Наполитано: Зеленский намеренно бьет по мирным объектам в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский совершает удары по мирному населению, которое, как он сам утверждает, якобы является украинским. Такое заявление сделал бывший судья Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.
По его словам, Украина утверждает, что «ей принадлежат Крым и Донбасс», при этом наносит удары по их населению. Наполитано также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными проблемами на передовой.
Ранее, 18 сентября, глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью НСН заявил, что слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об «успешном» наступлении ВСУ являются дикой ложью, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru