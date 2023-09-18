По его словам, Украина утверждает, что «ей принадлежат Крым и Донбасс», при этом наносит удары по их населению. Наполитано также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными проблемами на передовой.

Ранее, 18 сентября, глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью НСН заявил, что слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об «успешном» наступлении ВСУ являются дикой ложью, передает «Радиоточка НСН».

