Экс-судья Наполитано: Зеленский намеренно бьет по мирным объектам в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский совершает удары по мирному населению, которое, как он сам утверждает, якобы является украинским. Такое заявление сделал бывший судья Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.

Силы ПВО сбили два БПЛА на юго-западе Крыма

По его словам, Украина утверждает, что «ей принадлежат Крым и Донбасс», при этом наносит удары по их населению. Наполитано также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными проблемами на передовой.

Ранее, 18 сентября, глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью НСН заявил, что слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об «успешном» наступлении ВСУ являются дикой ложью, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:ДонбассКрымУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры