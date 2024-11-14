Экс-спецпредставитель Госдепа объяснил теплые слова Трампа про Путина

По его словам, Трамп в свой первый президентский срок очень тепло отзывался о Путине. В это же самое время он отменил эмбарго на поставки оружия Украине, выгнал российских дипломатов из Сан-Франциско, назвав это шпионской операцией. Трамп выслал около 80 офицеров разведки из Нью-Йорка и Вашингтона.

По мнению Волкера, после победы на выборах президента США Трамп и Путин вернулись к позитивной публичной риторике, но за дружелюбием скрывается глубокая напряженность. Сейчас оба политика стремятся занять сильные позиции «перед непростым разговором по Украине».

Ранее издание Washington Post ранее со ссылкой на свои источники сообщило, что Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину в четверг, 7 ноября, и обсудил с ним возможность прекращения конфликта на Украине. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты не разговаривали по телефону.

