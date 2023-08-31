Экс-советник ЦРУ Рикардс: Конфликт на Украине может продлиться до выборов в США

Он отметил, что подобная тактика направлена на то, чтобы повысить шансы переизбрания Байдена. По словам Рикардса, в случае переизбрания Байден просто откажется от помощи Киеву. Экс-советник ЦРУ привел в пример ситуацию с Афганистаном, когда в 2021 году США убрали из страны весь американский военный контингент.

Ранее Bloomberg со ссылкой на чиновников в Евросоюзе сообщал, что Байден может подтолкнуть руководство Украины к переговорам из-за отсутствия успехов ВСУ на поле боя. Отмечалось, что Байден может пойти на такой шаг по мере приближения президентских выборов в США, передает «Радиоточка НСН».

