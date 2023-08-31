Экс-советник ЦРУ Рикардс: Конфликт на Украине может продлиться до выборов в США

Действующая администрация Соединенных Штатов во главе с президентом Джо Байденом попытается продлить конфликт на Украине до выборов американского лидера в 2024 году. Такое мнение высказал экс-советник Центрального разведывательного управления США Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.

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Он отметил, что подобная тактика направлена на то, чтобы повысить шансы переизбрания Байдена. По словам Рикардса, в случае переизбрания Байден просто откажется от помощи Киеву. Экс-советник ЦРУ привел в пример ситуацию с Афганистаном, когда в 2021 году США убрали из страны весь американский военный контингент.

Ранее Bloomberg со ссылкой на чиновников в Евросоюзе сообщал, что Байден может подтолкнуть руководство Украины к переговорам из-за отсутствия успехов ВСУ на поле боя. Отмечалось, что Байден может пойти на такой шаг по мере приближения президентских выборов в США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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