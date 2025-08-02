Маск призвал страны ЕС выйти из сообщества

Бизнесмен Илон Маск призвал страны Евросоюза к выходу из сообщества. Об этом он написал в соцсети Х.

Миллиардер отреагировал на новость об обязанности ирландской стороны принимать беженцев, ищущих укрытия в ЕС, несмотря на апелляцию Ирландии против этой нормы.

«Ирландия должна покинуть ЕС. Как и все страны, по моему мнению», - отметил предприниматель.

Маск подчеркнул, что ЕС «разрушает демократию» в Европе.

Ранее СМИ сообщили, что Илон Маск, занимавший пост старшего советника президента США в связи с работой в департаменте государственной эффективности, в будущем может вернуться в политику и госуправление.

