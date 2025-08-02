Маск призвал страны ЕС выйти из сообщества
Бизнесмен Илон Маск призвал страны Евросоюза к выходу из сообщества. Об этом он написал в соцсети Х.
Миллиардер отреагировал на новость об обязанности ирландской стороны принимать беженцев, ищущих укрытия в ЕС, несмотря на апелляцию Ирландии против этой нормы.
«Ирландия должна покинуть ЕС. Как и все страны, по моему мнению», - отметил предприниматель.
Маск подчеркнул, что ЕС «разрушает демократию» в Европе.
Ранее СМИ сообщили, что Илон Маск, занимавший пост старшего советника президента США в связи с работой в департаменте государственной эффективности, в будущем может вернуться в политику и госуправление.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru