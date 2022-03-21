Экс-советник Трампа назвал самообороной военную операцию России на Украине

По словам Стоуна, американцы не получают объективной информации о происходящем, и Украина «едва ли похожа на то, о чем нам говорят в СМИ».

«На деле украинцы использовали свою землю для размещения ракетных блоков двойного пуска. На самом деле, там есть биолаборатории, которые финансируются за счет наших налоговых поступлений и готовят бог знает какую чуму, чтобы обрушить на русский народ», — заявил эксперт.

Кроме того, экс-советник Трампа назвал лицемерными заявления американских политиков о необходимости поддержать демократию на Украине. Стоун напомнил, что после победы на выборах Зеленский арестовал кандидата от оппозиционной партии, объявив политическую силу незаконной, а также закрыл три оппозиционных телеканала.

«Это не похоже на демократию», — заключил эксперт.

