Экс-советник Трампа назвал самообороной военную операцию России на Украине
Действия России в рамках специальной военной операции на Украине носят оборонительный характер. Об этом заявил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Роджер Стоун в интервью Real America’s Voice.
По словам Стоуна, американцы не получают объективной информации о происходящем, и Украина «едва ли похожа на то, о чем нам говорят в СМИ».
«На деле украинцы использовали свою землю для размещения ракетных блоков двойного пуска. На самом деле, там есть биолаборатории, которые финансируются за счет наших налоговых поступлений и готовят бог знает какую чуму, чтобы обрушить на русский народ», — заявил эксперт.
Кроме того, экс-советник Трампа назвал лицемерными заявления американских политиков о необходимости поддержать демократию на Украине. Стоун напомнил, что после победы на выборах Зеленский арестовал кандидата от оппозиционной партии, объявив политическую силу незаконной, а также закрыл три оппозиционных телеканала.
«Это не похоже на демократию», — заключил эксперт.
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