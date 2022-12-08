Экс-советник по нацбезопасности назвал обмен Грайнер капитуляцией США
Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута означает капитуляцию Соединенных Штатов. Об этом заявил экс-советник президента по нацбезопасности США Джон Болтон в Twitter.
«Обмен Бута на Грайнер - это не сделка, а капитуляция Америки», - написал он.
Болтон отметил, что такие действия не могут показать, как «выглядит американская сила». Также он подчеркнул, что государства-изгои «сейчас улыбаются».
Ранее американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.
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