Экс-советник по нацбезопасности назвал обмен Грайнер капитуляцией США

Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута означает капитуляцию Соединенных Штатов. Об этом заявил экс-советник президента по нацбезопасности США Джон Болтон в Twitter.

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«Обмен Бута на Грайнер - это не сделка, а капитуляция Америки», - написал он.

Болтон отметил, что такие действия не могут показать, как «выглядит американская сила». Также он подчеркнул, что государства-изгои «сейчас улыбаются».

Ранее американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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