Байден поблагодарил ОАЭ за помощь в освобождении Грайнер
Президент США Джо Байден поблагодарил Объединённые Арабские Эмираты за помощь в освобождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер, сообщает РИА Новости.
Глава Белого дома отметил, что именно в ОАЭ спортсменка приземлилась для дальнейшего возвращения домой.
«Я хочу поблагодарить ОАЭ за помощь в содействии возвращении Бриттни», - сказал Байден.
Ранее американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута, процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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