Байден поблагодарил ОАЭ за помощь в освобождении Грайнер

Президент США Джо Байден поблагодарил Объединённые Арабские Эмираты за помощь в освобождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер, сообщает РИА Новости.

Байден заявил, что США продолжат работать над освобождением Уилана

Глава Белого дома отметил, что именно в ОАЭ спортсменка приземлилась для дальнейшего возвращения домой.

«Я хочу поблагодарить ОАЭ за помощь в содействии возвращении Бриттни», - сказал Байден.

Ранее американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута, процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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