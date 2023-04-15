Экс-советник Пентагона усомнился в шансах Украины захватить Крым
Украина не сможет захватить Крым. Так оценил шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в борьбе за полуостров бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
«Шансы на это такие же, как и на возвращение потраченных наших сотен миллионов долларов. Все эти разговоры о том, когда вернутся свобода, справедливость и "американский путь"... Я вас умоляю!» — сказал полковник в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По мнению Макгрегора, Украина является деспотичным государством, похожим на «однопартийную фашисткую модель».
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль в Вашингтоне анонсировал контрнаступление ВСУ. По словам представителя Киева, оно начнется «в ближайшее время», рассказал он во время пресс-конференции в США. Украина планирует захват Крыма и Донбасса, чтобы выйти на границы 1991 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru