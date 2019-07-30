Политолог предложил ответить на русский канал Украины контрпропагандой
Политолог в эфире НСН предупредил, что вещание нового украинского канала на русском языке может повлиять на умы молодежи Донбасса.
В окружении президента Украины Владимира Зеленского предложили запустить новый русскоязычный канал. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что новый телеканал позволит Киеву бороться за умы как украинцев, так и россиян. Впрочем, на Украине уже подвергли идею критике. В частности, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар оценила стоимость проекта в два миллиарда долларов.
Политолог Виктор Пироженко в эфире НСН не исключил, что Киев в теории может профинансировать новый телеканал и призвал в этой связи подготовиться к контрмерам.
«С точки зрения национальной безопасности России – это может при определенном стечении обстоятельств представлять некоторую угрозу. С нашей стороны нужно продумать, естественно, меры контрпропаганды. Какова бы там не была ложь украинского канала, мы догадываемся о чем он может вещать – на определенные неустойчивые умы, я не говорю про Россию, тут все в порядке, а на территории ДНР и ЛНР это может воздействовать. Но, в стратегическом плане, ничего, конечно, не даст киевскому режиму, потому что убедить население Донбасса в том, что в их интересах сблизиться с Украиной и восстановить с ней связи – невозможно. В принципе задача нерешаема для киевского режима, если они хотят вернуть русское население Донбасса и интегрировать их ментально в Украину. Но, к сожалению, в ДНР и ЛНР тоже молодежь живет, молодежь всякая, которая подверглась националистической пропаганде, когда территории были подконтрольны Киеву», - сказал он.
Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин прокомментировал в эфире НСН заявления о скором распаде Украины.
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