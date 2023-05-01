Экс-советник Кучмы заявил о подготовке Польши к конфронтации с Россией

Польша провоцирует прямое столкновение с Россией, считает бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом эксперт заявил на своем YouTube-канале.

Посол России допустил разрыв дипломатических отношений с Польшей

«Польша идет путем наращивания военных усилий. <…> Они осуществляют открытые враждебные действия против России», — подчеркнул Соскин.

Эксперт указал, что польская сторона закупает оружие, увеличивает численность армии, готовясь к прямой конфронтации с РФ. Как отметил Соскин, Варшава проводит провокационную политику в отношении российской дипмиссии, сообщает телеканал «360».

Ранее представители мэрии польской столицы пришли в школу при посольстве РФ в сопровождении полиции, и, взломав калитку, ворвались в здание. Российским сотрудникам учреждения пришлось подчиниться требованию Польши и покинуть школу, напоминает RT. В МИД России пообещали, что действия Варшавы не останутся без жесткой реакции.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры