Посол России допустил разрыв дипломатических отношений с Польшей

Посол России в Польше Сергей Андреев ответил на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений с Польшей, пишет ТАСС.

МИД РФ: Москва жестко отреагирует на вторжение в школу при российском посольстве в Варшаве

Дипломат заявил, что российское посольство в Варшаве готово к любым решениям Москвы.

«Как решит наше руководство, так и будет», - сказал Андреев.

Накануне представители властей в сопровождении полиции ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве. В российском диппредставительстве назвали незаконным решение изъять здание образовательного учреждения.

На инцидент отреагировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он призвал разорвать дипломатические отношения с Польшей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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