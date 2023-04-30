Посол России допустил разрыв дипломатических отношений с Польшей
Посол России в Польше Сергей Андреев ответил на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений с Польшей, пишет ТАСС.
Дипломат заявил, что российское посольство в Варшаве готово к любым решениям Москвы.
«Как решит наше руководство, так и будет», - сказал Андреев.
Накануне представители властей в сопровождении полиции ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве. В российском диппредставительстве назвали незаконным решение изъять здание образовательного учреждения.
На инцидент отреагировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он призвал разорвать дипломатические отношения с Польшей, передает «Радиоточка НСН».
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