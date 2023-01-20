Экс-советник Кучмы заявил, что Путин поменял курс Байдена по Украине

Предупреждения российского лидера Владимира Путина о негативных последствиях поставок оружия ВСУ заставили американского президента Джо Байдена поменять курс по Украине. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

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Он отметил, что Путин так запугал Запад, что Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц больше не горят желанием поставлять вооружение Киеву. Соскин указал, что утверждения американских государственных деятелей о том, что танки Abrams сложны в обслуживании и поглощают много топлива, являются глупыми отговорками.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов предположил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что НАТО решит передать Украине не Leopard или Abrams, а старые советские танки из Восточной Европы или Африки.

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ФОТО: РИА Новости
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