Экс-советник Кучмы заявил, что Путин поменял курс Байдена по Украине

Он отметил, что Путин так запугал Запад, что Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц больше не горят желанием поставлять вооружение Киеву. Соскин указал, что утверждения американских государственных деятелей о том, что танки Abrams сложны в обслуживании и поглощают много топлива, являются глупыми отговорками.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов предположил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что НАТО решит передать Украине не Leopard или Abrams, а старые советские танки из Восточной Европы или Африки.

