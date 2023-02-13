Экс-советник Кучмы рассказал, что мешает перемирию России и Украины

США препятствуют подписанию перемирия между Россией и Украиной. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

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Он считает, что Украина давно перестала быть самостоятельной и стала орудием в руках Америки. Именно это и стало преградой на пути к миру между двумя странами, подчеркнул Соскин.

Экс-советник Кучмы отметил также, что Украина уже подписала бы мирное соглашение с Россией, если бы Вашингтон не помогал Киеву деньгами и оружием.

Ранее Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уйдет в отставку из-за потери позиций его американского коллеги Джо Байдена. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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