Он считает, что Украина давно перестала быть самостоятельной и стала орудием в руках Америки. Именно это и стало преградой на пути к миру между двумя странами, подчеркнул Соскин.

Экс-советник Кучмы отметил также, что Украина уже подписала бы мирное соглашение с Россией, если бы Вашингтон не помогал Киеву деньгами и оружием.

Ранее Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уйдет в отставку из-за потери позиций его американского коллеги Джо Байдена. Об этом сообщило агентство НСН.

