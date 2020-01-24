Экс-советник Кучмы: публикация ЦРУ о Бандере усилит украинских националистов

Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН предположил, что публикация подобной оценки не приведёт к отторжению Бандеры на Украине и, скорее, вызовет обратный эффект.

«Я думаю, что это приведёт к усилению националистических настроений на Украине и к ухудшению отношений с США. Они же могли и раньше это обнародовать, но обнародовали сейчас. США ведёт себя двурушнически по отношению к национальным, правым силам Украины. К тому же противоречия Европы с США сейчас нарастают. США становятся всё более чужеродным в этом плане. Думаю, что, наоборот, может произойти сближение отношений с Германией, поскольку там после ухода Меркель усилятся националистические настроения.

А на Украине национальные правые взгляды уже сейчас очень сильны, и они усилятся. Всё идёт к созданию единого правого альянса. Думаю, что эти документы [опубликованные ЦРУ архивы. – Ред.] ускорят этот процесс, приведут к консолидации. От этого могут ослабеть позиции Зеленского, если он не будет поддерживать национальные силы. Он и так уже воспринимается как инородец», - заявил Соскин.

Пресс-секретарь «Правого сектора» (организация запрещена в России – прим. НСН) Артем Скоропадский в беседе с НСН назвал публикацию «нагромождением политического бреда», упомянув, что «Социалистический вестник» издавался идейными противниками украинских националистов.

«Я как историк и филолог отмечаю, что это все не соответствует исторической действительности. Бандера всю Вторую мировую войну просидел в немецком концлагере, как он мог быть агентом Гитлера?» - отметил пресс-секретарь радикальной организации.

