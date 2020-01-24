Нагромождение бреда! «Правый сектор» отреагировал на публикацию ЦРУ о Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 300 архивных документов об украинском националисте Степане Бандере. Среди них оказался и перевод материала из эмигрантского журнала «Социалистический вестник», где Бандера называется «украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера». Также в материалах отмечается, что за «пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено более 5 тыс украинцев, 15 тыс евреев и несколько тысяч поляков».

Пресс-секретарь «Правого сектора» (организация запрещена в России – прим. НСН) Артем Скоропадский в беседе с НСН заявил, что информация не может быть подлинной.

«Это какое-то нагромождение пропагандистского бреда! Что значит - опубликовали секретную информацию? Там четко указано, что они опубликовали какую-то статью из социалистического журнала. Этот журнал разве секретно издавался? Он издавался и свободно распространялся, ничего секретного я здесь не вижу. Во-вторых, журнал издавали большевики, которые просто ненавидели Украину и украинский национализм. Напомню, что именно большевистская власть организовала в Украине «Голодомор» (массовый голод – прим. НСН) в 1920-30-х годах», - сказал Скоропадский.

В материале «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», который вышел в 1951 году, уточнялось, что Бандера носил агентскую кличку «Консул 2» и 30 июня 1941 года провозгласил во Львове государство Западная Украина.