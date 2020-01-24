Нагромождение бреда! «Правый сектор» отреагировал на публикацию ЦРУ о Бандере
Пресс-секретарь радикальной организации в эфире НСН опроверг информацию американских спецслужб о принадлежности Степана Бандеры к агентам Гитлера.
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 300 архивных документов об украинском националисте Степане Бандере. Среди них оказался и перевод материала из эмигрантского журнала «Социалистический вестник», где Бандера называется «украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера». Также в материалах отмечается, что за «пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено более 5 тыс украинцев, 15 тыс евреев и несколько тысяч поляков».
Пресс-секретарь «Правого сектора» (организация запрещена в России – прим. НСН) Артем Скоропадский в беседе с НСН заявил, что информация не может быть подлинной.
«Это какое-то нагромождение пропагандистского бреда! Что значит - опубликовали секретную информацию? Там четко указано, что они опубликовали какую-то статью из социалистического журнала. Этот журнал разве секретно издавался? Он издавался и свободно распространялся, ничего секретного я здесь не вижу. Во-вторых, журнал издавали большевики, которые просто ненавидели Украину и украинский национализм. Напомню, что именно большевистская власть организовала в Украине «Голодомор» (массовый голод – прим. НСН) в 1920-30-х годах», - сказал Скоропадский.
В материале «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», который вышел в 1951 году, уточнялось, что Бандера носил агентскую кличку «Консул 2» и 30 июня 1941 года провозгласил во Львове государство Западная Украина.
«Там исторический бред! Степан Бандера ничего не провозглашал! Акт провозглашения украинского государства в 1941 году принадлежит Ярославу Стецько. Что касается того, что Бандера был агентом Гитлера, то это также бред. Даже если открыть Википедию, то мы увидим, что Степан Бандера всю Вторую мировую войну провел в немецком концлагере. Именно за то, что он пытался бороться за независимость Украины и от большевиков, и от нацисткой Германии», - пояснил собеседник НСН.
По его словам, материал рассчитан «на малообразованное население Российской Федерации и, так называемых, ДНР и ЛНР» и никак не отразится на положении «Правого сектора» (организация запрещена в России – прим. НСН) на Украине.
«Стоит почитать историю, Википедию и посмотреть, как разворачивались события с 1941 по 1947 год. Я как историк и филолог отмечаю, что это все не соответствует исторической действительности. Бандера всю Вторую мировую войну просидел в немецком концлагере, как он мог быть агентом Гитлера?» - заключил пресс-секретарь радикальной организации.
Напомним, под началом Степана Бандеры были созданы такие запрещенные сейчас в России организации как: Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА). В 2010 году экс-президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины, однако суд отменил это решение.
Также официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на публикацию ЦРУ статьи о Степане Бандере. «Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное!» — написала Захарова на своей личной странице в Facebook.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Кучерена: Израильтянку Иссахар могут отправить досиживать на родину
- Глава Чувашии Игнатьев снова «отмочил»: теперь поиздевался над пожарным
- Политтехнолог: Козаку отдадут Крым и Донбасс, Мединскому – Победу
- В России посмеялись над «перехватом» солдатами США российского генерала в Сирии
- Румыния потребовала объяснений после слов Зеленского об «оккупации»