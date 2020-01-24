Новости за ночь: ЦРУ обнародовало архив об «агенте Гитлера» Бандере

Как сообщают авторы программы «Специальный репортаж» на телеканале «Звезда», в числе ставших достоянием общественности документов – четырехстраничный доклад американской разведки от 1951 года под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».

В нём Бандеру называют «украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера» с агентурной кличкой Консул 2. Американские разведчики упоминают, что за пять недель существования «государства» Бандеры были уничтожены 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

В общей сложности ЦРУ разместило в открытом доступе более 12 миллионов страниц документов, 300 из них посвящены Степану Бандере. Также обнародованы данные о деятельности ЦРУ во Вьетнаме, во время Корейского конфликта и холодной войны.

