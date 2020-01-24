Новости за ночь: ЦРУ обнародовало архив об «агенте Гитлера» Бандере
Архивисты Центрального разведывательного управления США включили украинского националиста Степана Бандеру в список нацистских военных преступников. Соответствующие сведения содержатся в архивных документах, общий доступ к которым недавно открыло ЦРУ.
Как сообщают авторы программы «Специальный репортаж» на телеканале «Звезда», в числе ставших достоянием общественности документов – четырехстраничный доклад американской разведки от 1951 года под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».
В нём Бандеру называют «украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера» с агентурной кличкой Консул 2. Американские разведчики упоминают, что за пять недель существования «государства» Бандеры были уничтожены 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.
В общей сложности ЦРУ разместило в открытом доступе более 12 миллионов страниц документов, 300 из них посвящены Степану Бандере. Также обнародованы данные о деятельности ЦРУ во Вьетнаме, во время Корейского конфликта и холодной войны.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Новости за ночь: В Минкомсвязи назвали образцом «список» бесплатных сайтов
- Новости за ночь: ЦРУ обнародовало архив об «агенте Гитлера» Бандере
- Новости за ночь: Названы компании, выигравшие от смены правительства
- Новости за ночь: В Гидрометцентре пообещали «похожий на зимний» февраль
- Новости за ночь: ООН одобрила идею Путина провести саммит лидеров пяти стран