Экс-советник Кучмы резко ответил Климкину о праве России на День Победы

Украинский политолог, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН заочно ответил Климкину. С его точки зрения, не было никаких моральных оснований назначать Климкина главой МИД.

«Российская Федерация как субъект международного права и как один из правопреемников Советского Союза, который вёл войну против нацистской Германии, конечно же, имеет право праздновать День Победы так, как она считает необходимым. Забрать это право у неё никто не может. Что касается морального права, то такой категории в международном праве нет. И Климкин, наверное, должен знать об этом. Правда, он оканчивал Московский физико-технический институт, то есть никакого отношения к международному праву он вообще не имеет. А министром его назначил бандит Порошенко, и вот на это не было никакого морального права. Поэтому надо сначала у себя из глаза бревно вытащить, а потом говорить, у кого там соринка», - сказал он.

По мнению политолога, Климкин этим заявлением решил напомнить о себе.

«Его уже упаковали в гроб, а он же не хочет, чтобы его политически похоронили. И он из этой могилы политической кричит, мол, не закапывайте меня, я, может, на что-то ещё сгожусь. Это он подаёт знак разным международным структурам, заинтересованным в том, чтобы фальсифицировать историческую правду», - считает Соскин.

Между тем, МИД Украины объявил фотографию «Знамя Победы над Рейхстагом» постановочной и сообщил, что советский флаг первым установил украинец. Российский сенатор Алексей Пушков в ответ констатировал «невероятную мешанину» из русофобии, абнадровщины и комплекса неполноценности в мозгах украинской элиты.

