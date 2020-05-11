Экс-советник Кучмы резко ответил Климкину о праве России на День Победы

Экс-глава МИД Украины, будучи назначенцем «бандита Порошенко», сейчас пытается реанимировать политическую карьеру, заявил в эфире НСН политолог Олег Соскин.

Бывший глава украинской дипломатии, являвшийся министром иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил об исторической войне с Россией и высказал мнение, что Россия не имеет морального права праздновать День Победы. В эфире канала Еспресо.TV он указал, что Россия не придерживается европейского принципа «Никогда снова» в отношении событий Второй мировой войны, а День Победы использует «для мобилизации и раскручивания на новые войны». Климкин при этом упомянул события на Украине и в Грузии.

Новости за ночь: Климкин заявил об отсутствии «морального права» России праздновать День Победы

Украинский политолог, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН заочно ответил Климкину. С его точки зрения, не было никаких моральных оснований назначать Климкина главой МИД.

«Российская Федерация как субъект международного права и как один из правопреемников Советского Союза, который вёл войну против нацистской Германии, конечно же, имеет право праздновать День Победы так, как она считает необходимым. Забрать это право у неё никто не может. Что касается морального права, то такой категории в международном праве нет. И Климкин, наверное, должен знать об этом. Правда, он оканчивал Московский физико-технический институт, то есть никакого отношения к международному праву он вообще не имеет. А министром его назначил бандит Порошенко, и вот на это не было никакого морального права. Поэтому надо сначала у себя из глаза бревно вытащить, а потом говорить, у кого там соринка», - сказал он.

По мнению политолога, Климкин этим заявлением решил напомнить о себе.

«Его уже упаковали в гроб, а он же не хочет, чтобы его политически похоронили. И он из этой могилы политической кричит, мол, не закапывайте меня, я, может, на что-то ещё сгожусь. Это он подаёт знак разным международным структурам, заинтересованным в том, чтобы фальсифицировать историческую правду», - считает Соскин.

Между тем, МИД Украины объявил фотографию «Знамя Победы над Рейхстагом» постановочной и сообщил, что советский флаг первым установил украинец. Российский сенатор Алексей Пушков в ответ констатировал «невероятную мешанину» из русофобии, абнадровщины и комплекса неполноценности в мозгах украинской элиты.

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ФОТО: Климкин чуть-чуть
ТЕГИ:МИДУкраинаДень Победы
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