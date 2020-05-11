«Вот так компот». Пушков ответил на заявление Киева о Дне Победы

Член Совета Федерации, представляющий Пермский край, Алексей Пушков констатировал, что в сознании украинской элиты всё перепутано. Таким образом он прокомментировал заявление министерства иностранных дел незалежной о том, что фотография «Знамя Победы над Рейхстагом» постановочная, а советский флаг первым установил украинец.

От Арбениной до Сукачева, под «Смуглянку» и «День победы». Как наши празднуют 75-летие

«Вот так компот», говорил поручик Ржевский», — написал сенатор в своем twitter-аккаунте. Как заметил Пушков, в головах у украинской элиты смесь «бандеровщины, русофобии, заискивания перед Западом, комплекса неполноценности и болезненного желания быть первыми».

Ранее бывший глава МИДа Украины Павел Климкин заявил, что Россия не имеет права праздновать День Победы. Он утверждал, что этот день используют, чтобы мобилизовать на новые военные конфликты, отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:День ПобедыУкраинаАлексей Пушков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры