«Вот так компот». Пушков ответил на заявление Киева о Дне Победы

«Вот так компот», говорил поручик Ржевский», — написал сенатор в своем twitter-аккаунте. Как заметил Пушков, в головах у украинской элиты смесь «бандеровщины, русофобии, заискивания перед Западом, комплекса неполноценности и болезненного желания быть первыми».

Ранее бывший глава МИДа Украины Павел Климкин заявил, что Россия не имеет права праздновать День Победы. Он утверждал, что этот день используют, чтобы мобилизовать на новые военные конфликты, отмечает Ura.ru.

