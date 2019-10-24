Путина отождествили с армией

«Президент у нас является верховным главнокомандующим и, он принимает решения по поводу всех наших операций, что в ЮАР, что в Венесуэле, что в Сирии. Несомненно, ему в ежедневном режиме, 24 часа в сутки, все докладывают и, именно он принимает важнейшие решения. С армией и вообще с внешней политикой у нас напрямую ассоциируется президент, это не дело каких-то отдельных ведомств. Поэтому разделять доверие к армии и президенту - это абсолютно неправильно», - сказал собеседник.

Отмечается, что по сравнению с 2009 годом, показатель доверия армии вырос почти вдвое, а доверие к главе государства снизилось на 3%. Матвейчев рассказал, что не доверяет данным «Левада-центра», а основывается на работе ВЦИОМ и собственных опросах.

«Напомню, что "Левада-центр" в свое время был признан иностранным агентом и славится всякого рода формирующими опросами, то есть данные у них не всегда корректные. Поэтому, что касается индекса доверия, то я больше доверяю данным ВЦИОМ, который дает 73-74% доверия президенту среди населения страны. К тому же мои собственные данные, я измерял в некоторых регионах центральной полосы, свидетельствуют о 73-75%. Это, на мой взгляд, говорит о стабильности политической и государственной системы», - пояснил бывший советник АП.

Опрос «Левада-центра» проведен с 26 сентября по 2 октября текущего года среди 1601 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что понижение доверия президенту это погрешность, связанная с методикой подсчета, а также искусственно ведущаяся работа по дискредитации главы государства.



