По словам Коффлер, кризис необходимо завершить, приложив серьезные усилия для мирного урегулирования, пишет Газета.ру.

Как отметила бывшая разведчица, из-за поддержки Украины оружейный арсенал США практически опустел, а бюджет несет колоссальные потери, указывает «Свободная пресса». По мнению Коффлер, энтузиазм Вашингтона в отношении новых траншей Киеву падает, а американцы все больше склоняются к урегулированию конфликта мирным путем.

Кроме того, экс-сотрудница разведки отметила, что президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о желании вести переговоры с «новым президентом» РФ, преследует не совсем реалистичные военные цели. По мнению Коффлер, Байден, говоривший о необходимости смены руководства России, также далек от реальности в вопросе конфликта.

Экс-разведчица напомнила, что политики в США высказывались о выводе российских войск с Украины и передачи Киеву ряда территорий. Однако подобные заявления воспринимаются как провокация, на которую Кремль ответит, поэтому «требования» американских политиков постепенно смягчаются.

«Администрация Байдена, вероятно, приходит к осознанию того, что однажды деньги налогоплательщиков и их собственный арсенал закончатся, и что пора прекратить разжигать конфликт, в котором невозможно победить», — заключила Коффлер.

