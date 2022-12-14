Экс-сотрудница американской разведки призвала Байдена не разжигать конфликт на Украине
Президенту США Джо Байдену необходимо прекратить разжигание конфликта на Украине. Об этом заявила бывшая сотрудница американской разведки Ребека Коффлер в эфире телеканала Fox News.
По словам Коффлер, кризис необходимо завершить, приложив серьезные усилия для мирного урегулирования, пишет Газета.ру.
Как отметила бывшая разведчица, из-за поддержки Украины оружейный арсенал США практически опустел, а бюджет несет колоссальные потери, указывает «Свободная пресса». По мнению Коффлер, энтузиазм Вашингтона в отношении новых траншей Киеву падает, а американцы все больше склоняются к урегулированию конфликта мирным путем.
Кроме того, экс-сотрудница разведки отметила, что президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о желании вести переговоры с «новым президентом» РФ, преследует не совсем реалистичные военные цели. По мнению Коффлер, Байден, говоривший о необходимости смены руководства России, также далек от реальности в вопросе конфликта.
Экс-разведчица напомнила, что политики в США высказывались о выводе российских войск с Украины и передачи Киеву ряда территорий. Однако подобные заявления воспринимаются как провокация, на которую Кремль ответит, поэтому «требования» американских политиков постепенно смягчаются.
«Администрация Байдена, вероятно, приходит к осознанию того, что однажды деньги налогоплательщиков и их собственный арсенал закончатся, и что пора прекратить разжигать конфликт, в котором невозможно победить», — заключила Коффлер.
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