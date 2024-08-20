Алаудинов заявил, что СВО завершится в ближайшие два-три месяца

Боевые действия в Курской области завершатся через несколько месяцев, как и вся специальная военная операция, считает командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов. Об этом он заявил военкору из Китая Лу Юйгуаню.

«Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем... не только на Курском направлении, а полностью вся СВО», — указал генерал-майор.

Командир «Ахмата» подчеркнул, что ситуация находится под контролем российских военных.

Ранее Алаудинов заявил, что ВС России остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области.

