Алаудинов заявил, что СВО завершится в ближайшие два-три месяца
Боевые действия в Курской области завершатся через несколько месяцев, как и вся специальная военная операция, считает командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов. Об этом он заявил военкору из Китая Лу Юйгуаню.
«Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем... не только на Курском направлении, а полностью вся СВО», — указал генерал-майор.
Командир «Ахмата» подчеркнул, что ситуация находится под контролем российских военных.
Ранее Алаудинов заявил, что ВС России остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru