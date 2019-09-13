Экс-сотрудник АП рассказал, как Смоленкова могли отпустить за границу

Чиновники, причастные к выезду предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, наказаны. Об этом стало известно «Интерфаксу» от источника, знакомого с ситуацией. По его данным, два года назад Смоленков поехал в Черногорию в отпуск, несмотря на действие запрета российским чиновникам посещать эту страну. Те, кто допустил его выезд, понесли дисциплинарное наказание, а некоторые были уволены. Позднее выяснилось, что Смоленков предположительно стал перебежчиком.

Экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев рассказал НСН, как сотрудники администрации президента РФ уезжают в отпуск.

«Сотрудники АП делятся на степени допуска и соответственно им можно или нельзя выезжать. Сейчас для людей второй степени действует такое правило, что они должны получить визу своего начальника подразделения на соответствующем заявлении. Потом обычным образом получаешь шенгенскую визу и спокойно едешь и отдыхаешь. Как правило, начальники в такие страны, неНАТОвские, разрешают, а если страны НАТОвские, должна быть очень уважительная причина, например, серьезная болезнь и именно на лечение человек едет. В Америку, Англию тяжело отпроситься. Людям первой степени допуска совсем тяжело, то есть они фактически никуда не ездят», — рассказал Олег Матвейчев.