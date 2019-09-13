Экс-сотрудник АП рассказал, как Смоленкова могли отпустить за границу
Экс-советник управления президента России по внутренней политике рассказал НСН, кто должен отвечать за американского «шпиона» в Кремле.
Чиновники, причастные к выезду предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, наказаны. Об этом стало известно «Интерфаксу» от источника, знакомого с ситуацией. По его данным, два года назад Смоленков поехал в Черногорию в отпуск, несмотря на действие запрета российским чиновникам посещать эту страну. Те, кто допустил его выезд, понесли дисциплинарное наказание, а некоторые были уволены. Позднее выяснилось, что Смоленков предположительно стал перебежчиком.
Экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев рассказал НСН, как сотрудники администрации президента РФ уезжают в отпуск.
«Сотрудники АП делятся на степени допуска и соответственно им можно или нельзя выезжать. Сейчас для людей второй степени действует такое правило, что они должны получить визу своего начальника подразделения на соответствующем заявлении. Потом обычным образом получаешь шенгенскую визу и спокойно едешь и отдыхаешь. Как правило, начальники в такие страны, неНАТОвские, разрешают, а если страны НАТОвские, должна быть очень уважительная причина, например, серьезная болезнь и именно на лечение человек едет. В Америку, Англию тяжело отпроситься. Людям первой степени допуска совсем тяжело, то есть они фактически никуда не ездят», — рассказал Олег Матвейчев.
По данным СМИ, предполагаемый информатор ЦРУ Олег Смоленков работал с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, сначала под его руководством в посольстве России в США, а затем в Москве. Ранее Ушаков отказался от комментариев в ответ на вопрос журналистов, знаком ли он со Смоленковым. Как заявил НСН Олег Матвейчев, скандал вокруг персоны Смоленкова не должен отразиться на помощнике Путина.
«Премии могут лишить, выговор сделать. Что здесь можно сделать, если целая контрразведка не может его разоблачить? У них есть методики, есть люди, которые получают 24 часа в сутки за это деньги. Ушаков за это деньги не получает. Ушаков готовит мероприятия с участием президента международного плана. Вот за что он отвечает. Он же не контрразведчик. Это не его обязанность изобличать каких-то шпионов. Это работа контрразведки, гарантий никаких от таких случаев, безусловно, нет. Есть работа кадровых подразделений, они обязательно консультируются с Лубянкой по приему того или иного человека. А Лубянка, соответственно, проверяет все, контакты и прочее, чтобы не вызывало подозрений. Поэтому проморгать, естественно, можно человека, это не вопрос», — сказал собеседник НСН.
Напомним, что 9 сентября американский канал CNN сообщил, что два года назад Соединённые Штаты вывезли из России своего информатора, который был высокопоставленным сотрудником аппарата правительства РФ. Эти действия, по данным CNN, были продиктованы опасениями по поводу того, что Трамп мог способствовать его разоблачению. Позже российская газета «Коммерсантъ» сообщила, что этим агентом был Олег Смоленков, пропавший без вести во время отдыха в Черногории в 2017 году.
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