Чиновники, «проворонившие» выезд Смоленкова за границу, наказаны
Чиновники, причастные к выезду предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, наказаны. Об этом стало известно «Интерфаксу» от источника, знакомого с ситуацией.
По его данным, два года назад Смоленков поехал в Черногорию в отпуск, несмотря на действие запрета российским чиновникам посещать эту страну. Тем, кто допустил его выезд, понести дисциплинарное наказание, а некоторые были уволены.
Позднее выяснилось, что Смоленков предположительно стал перебежчиком.
9 сентября сообщалось, что США вывезли из России своего информатора, работавшего в администрации российского президента. Позднее выяснилось, что речь идет об Олеге Смоленкове.
Политолог и медиа-аналитик из США Уильям Данкерли заявил в интервью НСН, что есть основания не доверять прессе США, заявившей о шпионе ЦРУ в Кремле.
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