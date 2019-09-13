Чиновники, «проворонившие» выезд Смоленкова за границу, наказаны

Чиновники, причастные к выезду предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, наказаны. Об этом стало известно «Интерфаксу» от источника, знакомого с ситуацией.

По его данным, два года назад Смоленков поехал в Черногорию в отпуск, несмотря на действие запрета российским чиновникам посещать эту страну. Тем, кто допустил его выезд, понести дисциплинарное наказание, а некоторые были уволены.

Позднее выяснилось, что Смоленков предположительно стал перебежчиком.

9 сентября сообщалось, что США вывезли из России своего информатора, работавшего в администрации российского президента. Позднее выяснилось, что речь идет об Олеге Смоленкове.

Политолог и медиа-аналитик из США Уильям Данкерли заявил в интервью НСН, что есть основания не доверять прессе США, заявившей о шпионе ЦРУ в Кремле.



