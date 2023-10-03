Экс-сенатор Рыжков продолжит работу советником Матвиенко
Бывший председатель Совмина СССР, экс-сенатор Совета Федерации от Белгородской области Николай Рыжков продолжит работу в верхней палате парламента в качестве советника председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Об этом политик рассказал в беседе с ТАСС.
Ранее стало известно, что полномочия 94-летнего сенатора были досрочно прекращены 25 сентября, пишет RT.
По словам Рыжкова, он сам принял решение об уходе со своего поста в Совфеде.
«У меня был разговор с Валентиной Ивановной, она будет предлагать меня, пойти к ней советником на общественных началах», — отметил экс-сенатор.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru