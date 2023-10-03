Экс-сенатор Рыжков продолжит работу советником Матвиенко

Ранее стало известно, что полномочия 94-летнего сенатора были досрочно прекращены 25 сентября, пишет RT.

По словам Рыжкова, он сам принял решение об уходе со своего поста в Совфеде.

«У меня был разговор с Валентиной Ивановной, она будет предлагать меня, пойти к ней советником на общественных началах», — отметил экс-сенатор.

