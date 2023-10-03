Экс-премьер СССР Рыжков досрочно покинул Совфед

«Прекратить досрочно 25 сентября 2023 года полномочия сенатора Российской Федерации Рыжкова Николая Ивановича», — указано в сообщении.

Рыжков занимал пост в Совфеде с 2003 года. Политик был старейшим сенатором палаты: ему исполнилось 94 года, отмечает телеканал «360».

Ранее замглавы Минцифры РФ Дмитрия Кима освободили от должности по его просьбе, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, напоминает RT.

